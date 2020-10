Livorno – Potrebbe trattarsi di quello di un 57enne di origine polacca, senza fissa dimora, il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, che è stato trovato ieri sera da alcuni ragazzi in un campo incolto di via Piemonte, nel quartiere Coteto a Livorno. L’uomo sarebbe deceduto da alcuni giorni.

Sul caso si stano svolgendo le indagini della polizia, intervenuta sul posto con la squadra mobile e la scientifica. A giudizio di un primo esame esterno del corpo, non emergerebbero segni di volenza, ma a stabilire le cause della morte sarà comunque l’autopsia disposta dal magistrato di turno.