Firenze – Un uomo di 45 anni è morto questa mattina a Firenze. L’uomo risiedeva in una occupazione cittadina. A dare l’allarme sono stati gli altri occupanti. Allertato il 118, i sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso. Sul posto sono giunti polizia, vigili del fuoco e gli agenti della scientifica. Al momento gli investigatori stanno cercando di ricostruire come si sono svolti i fatti. Secondo i primi accertamenti, sembrerebbe che l’ipotesi più accreditata sia quella del suicidio. Il giovane si sarebbe inferto ferite sul corpo con delle lamette. Il decesso sarebbe giunto per dissanguamento. Il corpo senza vita sarebbe stato ritrovato in una stanza chiusa dall’interno.