Pistoia – Riunione di lavoro del Gruppo di Lavoro (GdL) che già tempo si occupa dei “tumori rari” segnalati dai Medici di Medicina Generale e rilevati nell’arco di cinque anni (2014-2018) a Casalguidi, località del Comune di Serravalle pistoiese. Il GdL si è riunito ieri a Pistoia, nella sede del Dipartimento di Prevenzione. L’obiettivo è quello di un approccio sempre più integrato e condiviso tra professionisti di più discipline per le indagini, i controlli e i monitoraggi, ancora in corso, al fine di appurare la causa dell’origine dei casi di sarcomi e tumori rari in un’area così ristretta (6500 abitanti). In medicina questo picco di incidenza si chiama “cluster”.

Fanno parte del GdL Asl, Arpat, Ispro e Ars. I quattro enti, incrociando i nuovi dati e i riscontri, anche in base alle comparazioni con la letteratura scientifica e medica al momento disponibile, sono impegnati nella valutazione della casistica e delle possibili connessioni causali, legate a criticità ambientali e non solo.

Sono state svolte a tal fine apposite inchieste epidemiologiche con i nuclei familiari tese a tracciare la storia della vicenda (percorsi e residenza di ogni soggetto, insediamenti produttivi e impianti nelle vicinanze, abitudini di vita, di lavoro e ricreative, storia di salute personale e familiare).

In parallelo proseguono gli accertamenti sui campioni e sulla qualità dell’ambiente.