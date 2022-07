Firenze – Un’indagine condotta dal Centro studi turistici fiorentino dà conferma di ciò che è sotto gli occhi di tutti: la grande ondata del turismo è arrivata. In numeri, si tratta di più di 2,2 milioni di presenze nei primi cinque mesi di quest’anno, con 1,6 milioni stimate sul trimestre estivo. Un aumento considerevole rispetto allo scorso anno, quando le presenze si erano fermate a 3,1 milioni. Inoltre, il Comune è deciso a cavalcare l’onda con oltre 7,5 milioni di euro per la valorizzazione turistica della città, come è emerso nell’ incontro svoltosi questa mattina a Palazzo Vecchio tra il sindaco Dario Nardella, la vicesindaca e assessora a Turismo e Cultura Alessia Bettini, stakeholder e associazioni di categoria.

“Sono dati incoraggianti quelli sulle presenze nella nostra città che arrivano, finalmente, dopo anni faticosi e complessi -spiega il sindaco Dario Nardella – dobbiamo saper sfruttare al meglio quest’onda positiva e riuscire a lavorare tutti assieme, concentrandoci su com’è cambiato il quadro del turismo dopo la pandemia. Per questo è fondamentale fare squadra e vogliamo quindi mantenere un dialogo costante con tutti gli attori di questo mondo. In campo ci sono 7,5 milioni di euro che dovranno trasformarsi in progetti concreti, grazie al contributo di idee e di visione di tutti. Cultura e sport dovranno essere asset strategici su cui impostare una visione complessiva che tenga assieme tutte le diverse vocazioni della nostra città per affrontare al meglio le sfide del futuro”.

Entrando nello specifico delle risorse, più di 6 milioni sono stati assegnati al capoluogo toscano grazie all’avviso pubblico del ministero del Turismo per la valorizzazione dei comuni a vocazione turistico-culturale, quelli dove sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio dell’umanità. I progetti dovranno essere conclusi entro il 2024 e dovranno concentrarsi, ad esempio, sulla promozione turistica digitale, l’ideazione di itinerari innovativi e insoliti, progetti di marketing e comunicazione.

Ci sono, poi, 1,2 milioni legati al progetto ‘Grandi destinazioni italiane per un turismo sostenibile’ finanziato sempre dal ministero del Turismo, e pensato per Roma, Napoli, Milano, Venezia e Firenze proprio per una fruizione sostenibile di queste grandi destinazioni turistiche del Paese. Obiettivo sarà predisporre interventi puntuali aventi ad oggetto la valorizzazione dell’offerta turistica cittadina, con un occhio speciale alla transizione verso un turismo green, accessibile e sostenibile. L’azione dovrà essere coordinata con le altre grandi destinazioni Italiane.

Infine, in campo ci sono anche 150mila euro che andranno a implementare i servizi per l’accessibilità fisica, cognitiva e sensoriale del nuovo Visitor Center Santa Maria Novella, nell’ambito di risorse stanziate dal ministero della Cultura destinate alla rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici.

Tornando ai numeri elaborati dal Centro studi turistici, da giugno ad agosto il movimento turistico è stimato in crescita del 35% rispetto ai primi cinque mesi del 2022. In base ai dati raccolti, i flussi dei turisti stranieri sono in aumento rispetto ai flussi dei turisti italiani. Si prevede infatti nel trimestre estivo un aumento del 44,5% della presenza di turisti stranieri rispetto ai mesi precedenti, contro un aumento del 20% di quelli italiani. Analizzando i flussi, la “top 3” tra le presenze europee vede al vertice tra le provenienze la Gran Bretagna, a seguire Francia e Germania, mentre per quanto riguarda le presenze extraeuropee si confermano in testa gli Stati Uniti e a seguire Brasile e Canada.