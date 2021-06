Firenze – Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ritaglierà un po’ del proprio tempo per accompagnare i turisti, accanto ai professionisti, a visitare le bellezze della città. Una guida turistica d’eccezione dunque, cui si sono già uniti fiorentini noti come Carlo Conti e Chiara Francini. Tutto ciò, per contribuire al rilancio de settore, in ginocchio a causa della pandemia. “Farò la guida turistica per Firenze. A causa della pandemia Firenze, oltre al drammatico bilancio dei morti, ha pagato un prezzo molto alto anche per la propria economia di città d’arte. Per questo ho deciso che fosse giusto fare anche personalmente uno sforzo per aiutare la città e le tante famiglie che vivono grazie al turismo”, ha dichiarato il sindaco nel corso nel corso della presentazione ‘Destination Florence Plus’, un’iniziativa che prevede sconti per soggiorni ed attività. “Venite a Firenze, vi aspetto”, conclude il primo cittadino.