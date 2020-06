Insomma per i pratesi il Bisenzio è un “fiume amico” per quei suoi 9 chilometri percorsi nella valle che prende il suo nome prima che esso arrivi a Signa, da cui poi confluisce nell’Arno. E in molti già pensano che potrebbe offrire sollievo durante la calura estiva per chi non volesse quest’anno allontanarsi dalla città.

E infatti già si scorgono, per via delle belle giornate di sole, ardimentosi signori che in costume da bagno in barba alle più elementari norme di sicurezza, si bagnano nel Bisenzio. Occhio però che questo fiume citato in celebri versi dal sommo Dante, da Gabriele D’Annunzio, Curzio Malaparte e da Mario Luzi è uno lento ma non per questo meno pericoloso per via della sua natura torrentizia.

Non sono mancate infatti inondazioni importanti che si sono verificate in diversi luoghi ed anche in un passato recente.