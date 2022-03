Firenze – La campagna per il turismo sostenibile e di qualità Airbnb, insieme col Comune di Firenze e Feel Florence, ha preso il via. Come si legge in una nota di Palazzo Vecchio, l’iniziativa era stata presentata dall’assessore al Turismo Cecilia Del Re durante il ‘Forum dei Sindaci per un turismo sostenibile’ promosso da Unwto (United Nations World Tourism Organization), che si è svolto nella città di Porto e si è concluso con l’adesione delle città partecipanti alla ‘Porto Declaration for Sustainable Urban Tourism’ dove il tema della professionalità occupava un ruolo centrale del protocollo.

La campagna si articola in tre parti: informazione, formazione e comunicazione. Da alcuni giorni è online sul sito di Airbnb una pagina dedicata (www.airbnb.it/ esperienzeresponsabili-firenze ) per mettere in evidenza le procedure e le normative da rispettare per offrire un’esperienza responsabile a Firenze, ma anche le informazioni per l’host che già aveva inserito una propria offerta. La pagina verrà promossa attraverso una campagna di informazione presso gli host.

Sul lato della formazione, Airbnb si impegna a organizzare un incontro online per gli operatori turistici professionali della città di Firenze per illustrare le opportunità rappresentate dalle ‘Esperienze Airbnb’.

Non appena sarà raggiunto il numero minimo di 10 esperienze online, a cura di operatori fiorentini partecipanti all’evento di formazione, Airbnb si impegna a creare una ulteriore pagina ad hoc all’interno del sito Airbnb dedicata all’iniziativa. Nella pagina saranno messe in risalto le esperienze Airbnb della città di Firenze, con particolare riferimento a quelle originate dalla formazione. Nella stessa pagina, Airbnb metterà in risalto le altre attività del progetto di accoglienza e promozione turistica “Feel Florence”.

“Se finora Airbnb non prevedeva per i tour operator un ruolo particolare in piattaforma – ha sottolineato l’assessore Del Re -, grazie a questo accordo segniamo una importante svolta nel settore della sharing economy. Il settore del turismo esperienziale, rispetto al quale Airbnb ha svolto un ruolo pionieristico, con questo accordo va a integrarsi con il mondo degli operatori professionali all’insegna non solo della qualità dell’offerta a favore dell’utente/viaggiatore ma anche della tutela del lavoro, dell’impresa e della concorrenza”.

“Questo accordo – ha aggiunto Giacomo Trovato, country manager di Aibnb – va nella direzione di una ripartenza sostenibile del turismo, cercando di alzare ulteriormente l’asticella della qualità”.