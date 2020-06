Livorno – Un uomo di 60 anni è morto oggi, annegando in mare davanti alla spiaggia dei cani di Marina di Castagneto nel territorio livornese. Si tratta di un turista tedesco che oggi, nel pomeriggio, ha deciso di fare una nuotata in mare. L’ipotesi è che l’uomo abbia accusato un malore mentre si trovava in acqua. Nonostante il pronto intervento dei volontari di due ambulanze della Misericordia giunte da Castagneto, di cui una aveva il medico a bordo, non c’è stato nulla da fare per il turista.