Firenze – Cerca di introdursi nei musei di Palazzo Pitti con pistola nella fondina, ma, scoperto al controllo dei metal detector, viene fermato e arrestato dai carabinieri. L’episodio è successo ieri a Firenze. Protagonista, un turista francese, 46 anni, residente a Marsiglia. La pistola che portava con se’, di fabbricazione tedesca, era di calibro 6,35, con caricatore a sei colpi. L’uomo, che in patria esercita la professione di netturbino, aveva anche un coltello a serramanico nello zaino. Ai carabinieri avrebbe spiegato che la pistola gli serve per difesa personale e la porta con se’ anche in patria, pur non avendo mai conseguito le autorizzazioni necessarie.