Firenze – E’ inglese, il tursita di 21 anni che stanotte verso le 3 è caduto dalla balaustra di piazzale Michelagelo a Firenze. Le sue condizioni si sono rivelate subito gravi ed è stato ricoverato all’ospedale di Careggi, dove si trova in prognosi riservata. Secondo le prime ricostrzioni della polizia, il ragazzo si sarebbe trovato in compagnia di alcuni amici e potrebbe aver perso l’equilibrio sporgendosi dalla baluastra, precipitando per circa 10 metri. L’allarme è stato dato dagli amici e da alcuni passanti.