Tirrenia – E’ morta oggi, poco prima delle 13, una donna di 43 anni, che si trovava in vacanza col fidanzato a Tirrenia. La donna, che proveniva dalla provincia di Torino, si era appesa alla trave che era in muratura, per farsi fotografare. La struttura è crollata travolgendola. La turista, che si trovava nel giardino di uno stabilimento baneare, è deceduta poco prima dell’arrivo dell’ambulanza. I carabinieri che indagano sul sull’accaduto hanno sigillato l’area anche se l’attività è tuttora aperta.