Castiglione d’Orcia – Una decima edizione da record per la Tuscany Crossing, che nella prossima notte e nella giornata di domani, 22 aprile, si correrà con partenza e arrivo da Castiglione d’Orcia, attraversando le splendide campagne dell’intera Val d’Orcia.

“Saranno oltre 900 i partecipanti provenienti da 30 Paesi e da tutti i continenti – sottolinea il sindaco di Castiglione d’Orcia, Claudio Galletti –. Siamo pronti per un grande evento internazionale, si è registrato il tutto esaurito nelle strutture ricettive del nostro comune e un grande impegno da parte di tutte le associazioni del volontariato del comune. Castiglione è il cuore della Tuscany Crossing, un motivo di grande soddisfazione per la nostra comunità, avremo la partenza e l’arrivo, i punti di ristoro alla Pro Loco grazie al lavoro di tanti cittadini”.

Non solo una corsa per podisti specialisti di lunghi e impegnativi percorsi, ma anche tracciati accorciati e camminate per diverse tipologie di appassionati del genere.

Il percorso classico – con la corsa e la camminata – ripercorre i sentieri che attraversarono pellegrini, viandanti, santi, artisti e grandi condottieri in tempi antichi, immersi in una natura mai abbandonata dall’uomo ma che, al contrario, ha contribuito a plasmarne il paesaggio e che dobbiamo insegnare a preservare.

Quest’anno la Tuscany Crossing amplia la sua offerta di gare e il territorio coinvolto, introducendo una nuova distanza: quella delle 100 Miglia, già molto popolare all’estero, soprattutto negli Usa, e la possibilità di fare anche un percorso (cammino) di 54 km.

I moderni viandanti potranno godere della bellezza dell’alba e dei magnifici tramonti, mentre i più temerari e i più lenti anche della notte, immersi in un paesaggio da favola.