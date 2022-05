Firenze – Sono 76 le librerie che si trovano nei cinque quartieri del territorio comunale di Firenze. La mappatura è stata fatta dall’assessorato Attività Economiche del Comune di Firenze ed è stata raccolta in una pubblicazione che è stata presentata stamani a Palazzo Vecchio dall’assessore alle attività economiche Federico Gianassi insieme allo scrittore Marco Vichi, testimonial dell’iniziativa, ai presidenti dei Quartieri, alle associazioni di categoria e ai gestori delle librerie fiorentine.

Grazie a questo nuovo censimento (il primo fu fatto nel 2018) è stata realizzata dal Comune una pubblicazione in italiano ed in inglese che è stata stampata in 3mila copie e verrà distribuita gratuitamente a tutte le biblioteche comunali, agli info point e alle librerie. Non solo: resterà reperibile e scaricabile anche sul sito del Comune di Firenze e sugli altri canali istituzionali del Comune.

“Si intitola Le librerie fiorentine e racconta nel dettaglio le caratteristiche di tutte le 76 librerie, divise per Quartiere” ha detto l’assessore Gianassi. “E’ un censimento puntuale e molto utile di queste straordinarie attività economiche perché così possiamo promuoverle per aiutare questo importante settore. Oggi presentiamo la guida alla città, lanciando una campagna di promozione con un testimonial d’eccezione come lo scrittore Marco Vichi”.