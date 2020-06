Firenze – Domani, sabato 13 giugno, si terrà una manifestazione -corteo “Tutti in piazza per Annina”, in solidarietà con Anna, l’attivista del Movimento di Lotta per la Casa che sabato scorso ha rivelato di aver subito un agguato con pestaggio all’angolo fra via Ghibellina e via Verdi, mentre stava rientrando a casa, dopo una serata trascorsa con amici, al termine della giornata dedicata alle iniziative di protesta per la morte di George Floyd. Il concentramento si terrà alle 17 in piazza Santa Croce e il corteo, dopo aver sfilato per il quartiere, si unirà all’iniziativa promossa da Potere al Popolo e altre realtà in piazza dei Ciompi per i diritti dei Popoli. L’evento di piazza Santa Croce è stato organizzato da Movimento di Lotta per la Casa, CPA Firenze Sud, Firenze Antifascista. Coorganizzatori: Firenze Antifascista, Rete dei Collettivi Studenti Medi Fiorentini, Cub Firenze, Cobas Firenze, LC Firenze, Collettivo Unità Anticapitalista Firenze, Rete Antisfratto Fiorentina. Aderiscono: Ateneo Libertario, K 100, Krisis-collettivo di Studi Umanistico, Laboratorio politico PerunaltraCittà, Usi Cit Firenze, Usb Firenze, Partito Comunista Firenze, Sinistra Progetto Comune Gruppo consiliare, Partito della Rifondazione Comunista, Gruppo Casa Campi, Resistenza Casa sportello solidale, Giovani Comunisti, Associazione Firenze Le Piazze degli Anni ’70, Empoli Antifascista, Csa Intifada Empoli, Non Una di Meno Firenze, Fronte della Gioventù Comunista, Collettivo Politico 13 Rosso, Usi Cit Pisa.