Firenze – Tutti in piedi. Tutti in piedi in 1200 a tributare la riconoscenza della città per il maestro Zubin Mehta che è stato accanto alla città, protagonista della qualità e dell’eccellenza dell’arte musicale, anche negli anni più difficili della crisi di bilancio. Tutti in piedi per ringraziare il presidente Sergio Mattarella per il grande lavoro di equilibrio, mediazione, pazienza svolto al Quirinale nei sette anni di mandato e per l’affetto che in mille occasioni ha testimoniato per Firenze.

“Un’esplosione di emozioni”: così un commosso Dario Nardella ha definito il grande evento dell’inaugurazione del nuovo auditorium del Maggio intitolato a Mehta, che è una delle più avanzate sale di concerto del mondo: un spazio polivalente alla quale sono state applicate gli ultimi risultati in termini di tecnologie elettroniche, meccaniche e acustiche.

La resa acustica è talmente buona che i suoni e le voci paiono come acquistare una sostanza concreta, si materializzano di fronte allo spettatore. E poi il design interno che nella sua semplicità pare una parete ideata da Malevic con colori caldi e accoglienti che aiutano a vivere nel profondo l’esperienza artistica.

In questa atmosfera intensa e sospesa per il convergere e sovrapporsi di tante emozioni, il pubblico ha ascoltato la Messa a quattro voci (Messa di Gloria) di Giacomo Puccini, con il tenore Benjamin Bernheim e il baritono Mattia Olivieri, e la Settima Sinfonia di Ludwig van Beethoven, con la magistrale esecuzione dell’Orchestra e del Coro del Maggio Fiorentino. “E’ stato il Presidente a chiedere la sinfonia di Beethoven e noi volentieri lo abbiamo accontentato”, ha detto Mehta.

L’inaugurazione di martedì 21 dicembre, esattamente dieci anni dopo quella del teatro dell’opera, è stato un grande evento per la città che ha risposto con un entusiasmo sorretto dalla fiducia che il completamento del Parco della Musica sia il segnale della rinascita dai due anni bui della pandemia.