Firenze – Il giornalista Francesco Semprini, Premio giornalistico Amerigo per i Quotidiani 2017, presenterà a Firenze da Feltrinelli Red in piazza della Repubblica, lunedì 28 febbraio alle ore 18.00 il suo libro “TWENTY – il nuovo secolo americano: venti anni di guerra e pace nelle cronache di un giornalista italiano”.

Ne discuteranno con il giornalista Fabrizio Ricciardelli, direttore della Kent State University e la professoressa Debora Spini della New York University, moderatore il giornalista Piero Meucci, direttore di Stamp-Toscana.

L’iniziativa è promossa dal Chapter di Firenze dell’Associazione Amerigo, coordinata da Michele Ricceri, assieme a Stamp-Toscana, in collaborazione con Fair, The Florentine Association of International Relations, coordinata da Marco Tortora.L’evento fa parte di un Tour di presentazione del libro nelle principali città italiane.

Semprini è giornalista professionista e vive negli Stati Uniti dal 2001. Ha seguito per La Stampa le più importanti vicende politiche ed economiche americane del Nuovo Secolo, ed è stato inviato di guerra nei principali teatri di crisi del Pianeta. Per il quotidiano torinese ha aperto un ufficio di corrispondenza alle Nazioni Unite. Ha curato ed è co-autore del volume Emergenza Libia ed ha prodotto Siete Mil, documentario breve sulla crisi del Venezuela.