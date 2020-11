Firenze – Toscana dal 13 novembre in zona rossa, si moltiplicano le iniziative di solidarietà. Fra queste, si segnala quella della Polisportiva U.S: Affrico, da anni punto di riferimento del quartiere per famiglie, ragazzi e anziani, che, a quasi un mese dal Natale, ha deciso di provare a fare un regalo a chi ne ha davvero bisogno, vale a dire chi vive per strada e non ha un riparo, chi non ha più uno stipendio e non può permettersi nemmeno un pasto al giorno.

“Collaboratori, dirigenti, allenatori e sportivi ci siamo rimboccati le maniche – si legge nella nota – e abbiamo dato vita a un’iniziativa volontaria per aiutare i più bisognosi del quartiere. Iniziativa che andrà avanti per tutta la permanenza della Toscana in zona rossa. Da lunedì 22 novembre tutte le sere dal lunedì al sabato (dalle ore 19:00 alle ore 19:45) le porte del ristorante pizzeria della polisportiva saranno aperte per distribuire gratuitamente pasti caldi d’asporto a tutte le persone in difficoltà che ne faranno richiesta”.

Luca Giotti, direttore generale della Polisportiva, a proposito dell’iniziativa: “Sono profondamente convinto del ruolo sociale che le società sportive ricoprono, ruolo che non sempre a mio parere ci viene riconosciuto come dovrebbe. Noi proveremo ancora una volta a dare un contributo cercando, in questo momento così difficile e delicato, di essere vicino a chi ne ha più bisogno. Ci impegneremo per far sì che uomini e donne non perdano il valore di essere persone, consegnando loro un pasto caldo che speriamo sia di conforto e aiuto”.