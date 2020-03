Firenze – L‘hanno portato via con l’ambulanza, dopo l’episodio che si è consumato stamattina in piazza Puccini: protagonista, un uomo di origini nordafricane che, sembra in stato di ubriachezza, dopo aver perso alle slot machine del bar della piazza, ha cominciato ad agitarsi minacciando tutti i presenti. L’unico che ha reagito, un uomo, cittadino senegalese, che è riuscito a contenerne l’aggressività. Nrl bar per la maggioranza si trovavano delle donne che stavano facendo colazione e si sono spaventate moltissimo. Intanto, erano state allertate le forze di polizia a anche il 118, che sono giunte sul luogo. Nel frattempo, l’uomo si era ferito con la sua stessa bottiglia ed era caduto. Alla fine, l’uomo è stato portato via in ambulanza.

Foto: Luca Grillandini