Firenze – Potrebbe avere ucciso a coltellate la compagna, poi si è buttato dalla finestra del quarto piano dell’appartamento in cui convivevano ed è morto. La tragedia è avvenuta in Corsica, a Bastia, nella notte fra martedì e mercoledì scorsi. La donna, 46 anni, di Livorno, lavorava in un ristorante a Bastia in Corsica. I vicini avrebbero chiamato i soccorsi a causa dei forti rumori che provenivano dall’abitazione dove la donna e il suo compagno, un 21enne corso incensurato, vivevano. Il ragazzo avrebbe rifiutato di aprire la porta agli agenti che, dopo averla sfondata, avrebbero trovato la donna a terra, coperta di sangue e ferite. Il 21 enne si sarebbe lanciato dalla finestra, morendo a seguito della caduta. La livornese sarebbe morta in seguito alle ferite riportate nel corso del rasporto in ambulanza all’ospedale. E’ stata aperta un’inchiesta per omicidio volontario e sul corpo della donna è stata disposta l’autopsia.

Foto: Di Jean-Michel Raggioli – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16382357