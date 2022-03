Firenze – Nel giorno anniversario della nascita di Michelangelo Buonarroti, nato a Caprese il 6 marzo 1475, la sua creatura più famosa si copre di lutto: da oggi il David non è disponibile.

Così Firenze manifesta il suo lutto coprendo di nero una delle statue più fotografate al mondo. L’iniziativa è del sindaco della città Dario Nardella che insieme ad alcuni giovani sia ucraini che russi ha voluto mandare al mondo intero in modo indiretto tramite le migliaia di selfie e foto che i turisti ogni giorno amano fare con il David alle spalle. Il David di Michelangelo in piazza della Signoria è stato coperto oggi con un drappo nero e i colori della bandiera dell’Ucraina, un gesto di lutto a simboleggiare non solo il dolore per i morti, per gli sfollati, per la violenza ma anche la contrarietà per un conflitto assurdo, senza senso. Le facce stupite dei giovani sia russi che ucraini insieme alla gente che affolla Piazza della Signoria nel loro silenzio sono elocuenti. Nessuno capisce, nessuno sa spiegarsi questo sfacelo, ma tutti vogliono rispondere con gesti di pace. Un pensiero aleggia nell’aria: siamo un popolo solo e la tristezza che ci pervade è la stessa, forte, e da quel magone intenso emerge la voglia di fare, di fare qualcosa di più per l’ideale della pace.

Video di Florence TV (Cesare Martignon)