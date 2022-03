Firenze – A Firenze sta per andare in scena una partita di calcio davvero speciale. A scendere in campo, infatti, saranno le squadre della Nazionale italiana parlamentari e dell’Associazione italiana arbitri. L’appuntamento, promosso dall’Asd Porta Romana, è per sabato 26 marzo, alle ore 11, allo stadio comunale ‘Gino Bozzi’ (via Stefano Borgonovo). Sarà una sfida speciale anche perché il ricavato andrà in beneficenza a sostegno della popolazione ucraina. Un impegno questo che la Nazionale parlamentari sta portando avanti in queste settimana in diverse città.

Lo sport e la solidarietà sono i due pilastri su cui si fonda la Nazionale italiana parlamentari, una squadra composta da esponenti del Parlamento di tutti gli schieramenti politici. Nel corso degli anni ha disputato centinaia di partite, sia in Italia sia all’estero, sempre con l’obiettivo preciso di diffondere i valori dello sport attraverso iniziative di interesse sociale. In un momento così complesso è importante e significativo che ci siano iniziative come questa in cui, senza differenze di maglia o di appartenenza, scenda in campo “un’unica squadra” per lanciare un messaggio di pace, di solidarietà e di speranza.

Elenco squadra Nazionale Parlamentari: Alessandro Amitr ano, Gioacchino Alfano, Sinome Baldelli, Giuseppe Brescia, Davide Crippa, Giovanni Currò, Marco Donati, Luca Frusone, Luca Lotti, AndreaManciulli, Matteo Micheli, Jacopo Morrone, RiccardoOlgiati, Luca Pastorino, Maurizio Paniz, RobertoRossini, Roberto Traversi, Davide Tripiedi, GabrieleToccafondi, Angelo Tofalo, Adriano Varrica, RobertoSalerno. Allenatore: Nicola Provenza.

Elenco squadra Associazione arbitri: Di Gioia,Aureliano, Baglioni, Di Martino, Fabbri, Gariglio, Ghersini, Manganiello, Maresca, Marini, Pairetto, Prontera, Rocchi, Sacchi, Serra, Trentalange, Volpi, Chiffi, Orsato, Marchetti.