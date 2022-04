Parigi – Distruggere le opere d’arte può essere considerato un crimine di guerra. Lo ha ricordato il direttore del centro del patrimonio mondiale dell’Unesco Lazare Eloundou Assomo nel denunciare il pesante bilancio dei bombardamenti russi anche sul fronte dei tesori dell’arte ucraina.

Secondo le informazioni ricevute da più fonti, sfiorano il centinaio i siti del patrimonio ucraino danneggiati se non addirittura distrutti dalle bombe russe. « E’ tutta una identità che è attaccata da queste distruzioni », ha dichiarato all’agenzia AFP sottolineando come in questi 49 giorni di conflitto sono stati colpiti numerosi monumenti storici, simboli della storia del paese. Le bombe, dice, non hanno risparmiato chiese, cattedrali, oggetti liturgici unici, teatri come quello di Mariupol, biblioteche e archivi. Monumenti che risalivano all XI secolo e esempi di architettura sovietica del XX. « E’ drammatico.. alcuni di questi siti e monumenti non potranno mai essere ricostruiti ».

I due paesi, sottolinea ancora l’alto funzionario dell’Unesco, hanno firmato nel 1954 all’Aia la convenzione che impone la protezione del patrimonio artistico durante un conflitto armato. In base alla convenzione, i l patrimonio da salvaguardare è indicato con uno scudo blu. « La distruzione deliberata di questi siti segnalati dall’emblema.. è una violazione del diritto internazionale che può essere considerata come un crimine di guerra. Questi siti, precisa, non possono essere presi di mira intenzionalmente né essere vittime collaterali dei combattimenti o dei bombardamenti.

Perciò, ha spiegato, l’Unesco ha sollecitato le autorità ucraine a marcare con lo scudo blu i siti da proteggere, « cosa che hanno cominciato a fare a Kiev ». La cattedrale di Kiev e i suoi centri monastici come tutto il centro storico di Leopoli fanno parte dei sette di siti ucraini considerati dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Per fortuna, ha aggiunto, nessuno di questi é stato finora colpito.

L’alto funzionario ha poi espresso il timore che il bilancio dei danni possa essere ancora maggiore in quanto molte zone sono diventate accessibili solo ora e quindi bisognerà attendere un nuovo inventario da parte degli ucraini « che rischiano ogni giorno per proteggere la loro storia e il loro patrimonio », cui l’Unesco prodiga « consigli tecnici per far fronte ad incendi e bombardamenti ». Oltre al rischio di una guerra che non accenna a finire vi è poi anche il pericolo del traffico di opere d’arte che solitamente approfitta dei conflitti per saccheggiare i tesori dei paesi in arme. « L’Unesco, ha detto, ha invitato gli altri paesi, soprattutto quelli frontalieri, ad essere vigilanti sul patrimonio che potrebbe provenire dall’Ucraina.

Già dall’inizio del mese scorso, i principali musei del paese, a cominciare dalla National Gallery di Leopoli (foto), avevano rapidamente messo in salvo le opere più importanti in luogo sicuro. Secondo quanto ha dichiarato il suo sovrintendente al Corriere della Sera, Taras Voznyak, « non si tratta solo di salvare dalle bombe ma anche di evitare saccheggi in caso di cambio di regime.. come è successo in Siria o durante la seconda guerra mondiale ».