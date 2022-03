Siena – Il “Convoglio della Solidarietà” predisposto dall’Associazione Siena Ideale ha già varcato i confini nazionali e sta proseguendo senza intoppi verso la destinazione finale di Ternopil’ nell’Ucraina occidentale. Siamo soddisfatti e orgogliosi della iniziativa presa perché ci fa sentire parte, seppur piccola, di un grande progetto di solidarietà che sta coinvolgendo tante organizzazioni di paesi europei e non.

“L’iniziativa non sarà isolata – spiega il presidente di Siena Ideale Alfredo Monaci – perché altre ne seguiranno in coerenza con il nostro forte sentimento di solidarietà verso il popolo ucraino. Io e il vice-presidente dell’Associazione, Fabio Carlesi, non siamo stati soli in questa opera, fondamentale è stato il contributo di Davide Ciacci, Luciano Cortonesi che guiderà il “Convoglio della Solidarietà” fino a destinazione e tanti associati che anche in forma anonima hanno profuso impegno e apportato risorse in modo da rendere possibile tutto questo”