Firenze – Domani giovedì 10 Marzo alle 16.30, nel giorno in cui si svolge l’atteso incontro tra i ministri degli esteri della Russia e dell’Ucraina, la Fondazione Circolo Rosselli organizza una tavola rotonda in remoto sulla guerra in Ucraina, sulle sue conseguenze e sulle prospettive politiche e diplomatiche che possono aprirsi. Partecipano alla tavola rotonda la prof.ssa Serena Giusti dell’Università di Pisa, il gen.le Vincenzo Camporini, l’on.le Brando Benifei deputato al Parlamento Europeo. Intervengono il direttore di Testimonianze, Severino Saccardi e la dr.ssa Irene Micali del cda dell’Azienda Toscana per il diritto allo studio. Presiede il Presidente della Fondazione Circolo Rosselli Valdo Spini.