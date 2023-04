Firenze – Le relazioni fra Stati Uniti e Cina, e le implicazioni che i nuovi equilibri geopolitici avranno per il ruolo dell’Unione Europea nel mondo, è stato il tema della Lectio Magistralis “Giorgio La Pira” che Romano Prodi, ex Primo Ministro del Governo Italiano, Ex Presidente della Commissione Europea e Presidente della Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli, ha tenuto a Palazzo Buontalenti a Firenze.

L’iniziativa è stata promossa dalla Scuola di Governance Transnazionale dell’Istituto Universitario Europeo (IUE) e dalla Fondazione CR Firenze. Porteranno il loro saluto i Presidenti dell’ IUE Renaud Dehousse e di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori. Interverranno anche studenti della Scuola di Governance Transnazionale ed in particolare i beneficiari delle borse di studio La Pira, generosamente finanziate dalla Fondazione CR. La conferenza si terrà in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano.

La Lectio Magistralis “Giorgio La Pira” torna dopo uno stop forzato causato dalla pandemia di Covid-19. La prima Lectio Magistralis “Giorgio La Pira”, nel 2019, fu della Premio Nobel per la Pace Ellen Johnson Sirleaf, Ex Presidente della Liberia.

La collaborazione tra la Fondazione CR Firenze e l’Istituto Universitario Europeo per le borse di studio intitolate a Giorgio La Pira è iniziata nel 2019. Da allora, 12 studenti hanno ottenuto una delle borse di studio per partecipare al Master of Arts in Transnational Governance, quattro per anno accademico.