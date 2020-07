Firenze – Gran colpo gobbo di mercato, da parte della Pianese, che ha formalmente ingaggiato il centrocampista centrale Maiko Candiano, nato ad Offenbach, in Germania, 28 anni. La passata stagione, a metà fra Caratese e Marsala. Con prestigiosa carriera, con fra l’altro, in Siena, Modica, Borgo a Buggiano, Akragas, Leonzio e Gela. Intanto, la Sangiovannese, ha presentato il nuovo sponsor, l’azienda aretina, Safimet, operante in vari campi dell’oreficeria e della lavorazione di leghe vari. Il cui presidente, Martino Neri è un sangiovannese.doc. Altre notizie per i tifosi del Marzocco. Sono state fissate alcune amichevoli, due delle quali, in trasferta, sui campi di Terranuova Bracciolini e Figline Valdarno. Ed altre, al Virgilio Fedini con Subbiano, Bucine ed Ambra. Con date, al momento, non ancora, stabilite.