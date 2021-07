Firenze – Fumata nera per la vertenza che riguarda l’Ufficio Casa del Comune di Firenze, svuotato dell’organico in un momento particolarmente bollente per l’emergenza abitativa. Fallito il tentativo di raffreddamento della Rsu presso la Prefettura. “Da mesi manca il personale (come in tutto il resto del Comune, d’altronde) e dovendo affrontare l’uscita di diversi bandi pubblici sia per le case popolari sia per il contributo affitto, i lavoratori avevano chiesto rassicurazioni circa l’invio di alcune unità di impiegati di categoria C e di un istruttore amministrativo D, oltre che la nomina di un dirigente che coordinasse il lavoro” si legge nella nota diramata dalla Cgil che fa il sunto della questione.

“All’incontro del 29 giugno, su piattaforma messa a disposizione della Prefettura, non è stato preso alcun impegno da parte della direttrice del personale che, in assenza della parte politica, non se l’è sentita di fare programmi. Nulla nemmeno per la nomina di un dirigente ad hoc – spiega la nota – a questo punto, se le cose non cambieranno prima dell’uscita dei bandi, i lavoratori del Servizio Casa (13 persone) non potranno garantire accettabili livelli di efficienza e tempistiche adeguate ai bisogni, sempre più impellenti, della cittadinanza gravemente provata dall’emergenza Covid. Rimane inoltre sempre da sciogliere il nodo della liquidazione del contributo affitto 2020 (circa 2.600.000 euro da elargire a famiglie in difficoltà nel pagamento dell’affitto), fermo per problemi giuridici presso la Regione Toscana. Sulla vertenza Ufficio Casa, la Rsu andrà avanti nella denuncia e nella protesta senza escludere mobilitazioni, con l’obiettivo di migliorare la situazione per lavoratori, lavoratrici e cittadini utenti”.