Firenze – La nuova agenda creata dal sistema “Prenota Facile” ha permesso un immediato cambiamento della gestione delle attese presso l’Ufficio Immigrazione. Tutti gli utenti interessati sono infatti già muniti di appuntamento prefissato e possono sostare il tempo strettamente necessario ad essere ricevuti.

La migliore gestione realizzata grazie al portale ha consentito un aumento di 20 unità dei numeri di convocati giornalieri dal portale Poste, che, ad oggi, sono stati incrementati fino a 170 per le giornate di martedì, mercoledì e giovedì.

Per gli appuntamenti per i permessi di soggiorno non postalizzati, il numero dei convocati si attesta all’incirca tra i 100 e 110 al giorno.

L’Ufficio Immigrazione, inoltre, conferma la programmazione di aperture straordinarie finalizzate alla consegna dei permessi di soggiorno non postalizzati nelle giornate di lunedì e venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.

Grazie agli accordi con il Comune di Firenze, sono anche stati installati lungo i marciapiedi laterali all’ingresso dell’Ufficio coperture antisole e bagni chimici, in grado di alleviare la calura estiva e l’attesa