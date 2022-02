Firenze – Si tratta di una sorpresa, per gli Uffizi, in un periodo, febbraio, in cui, al netto della pandemia, si è sempre verificato un periodo di “stanca” per quanto riguarda il numero dei visitatori. La sorpresa riguarda i quasi 14mila visitatori che fra sabato e domenica hanno visitato le Gallerie più famose del mondo.

In particolare, il weekend ha visto 6.261 persone agli Uffizi il 12, 6.692 (oltre 700 in più) quelle di domenica. “Siamo di fronte ad un ottimo segnale di ripartenza, che intercetta, praticamente in tempo reale, l’inizio di discesa delle curve del contagio”, ha commentato il direttore Eike Schmidt.