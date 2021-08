Firenze – Uffizi aperti anche la sera. Dal 7 settembre e fino al 28, per quattro martedì, sarà possibile visitare il museo anche dalle 19 alle 22. Dopo le aperture straordinarie del lunedì di Boboli, sarà la più celebre galleria fiorentina a consentire a turisti e cittadini di poter passeggiare al tramonto tra i grandi capolavori della storia dell’arte e sostare sulla terrazza per un aperitivo con vista sul Duomo e Palazzo Vecchio. Ultimo ingresso alle 21, naturalmente si potrà arrivare alla pinacoteca nel pomeriggio e gustarsi tutti i capovalori con tutta calma per l’intera serata. Il prezzo del biglietto è di 20 euro (è consigliata la prenotazione al costo di 4 euro: tutte le informazioni su https://www.uffizi.it/biglietti o al numero 055294883), lo stesso per l’ingresso ordinario al museo previsto nel periodo annuale di alta stagione.

“Il numero dei visitatori continua ad aumentare – dice il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt – per venire incontro alla grande richiesta, offriamo quattro aperture serali per consentire a tutti gli interessati e appassionati di ammirare con una luce diversa i capolavori degli Uffizi”.