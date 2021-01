Firenze – Nuovo CdA per Le Gallerie degli Uffizi, che vede subentrare al posto di Paolo Fresco, ex presidente della Fiat, e di Marco Cammelli, professore emerito di diritto amministrativo all’Università di Bologna nonché ex componente del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato in scadenza di mandato, Valdo Spini e Aurélie Filippetti. La nomina, decisa dal Ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini, riguarda anche Fulvio Cervini, professore associato di storia dell’arte medievale nell’ateneo fiorentino. Presidente del CdA è il direttore delle Gallerie Eike Schmidt e per legge ne fa parte anche il direttore regionale dei musei della Toscana, Stefano Casciu.