Firenze – Gli Uffizi si possono visitare comodamente da casa con un clic e in modo gratuito. Si entra in alcune delle sue più belle sale, digitalizzate ad alta definizione, visitando i capolavori proprio come in un tour dal vivo. Per entrare, ci si collega al sito degli Uffizi https://www.uffizi.it/mostre-virtuali/uffizi-virtual-tour. Si possono visitare 10 sale. Il percorso suggerito inizia dalla sala delle Dinastie, con i ritratti dei Medici e dei Della Rovere di Urbino, e prosegue poi nelle sale verdi della pittura veneta del Cinquecento. Grazie a una tecnologia all’avanguardia, si spiega, le sale, riprodotte in ogni singolo dettaglio con tutte le loro opere (sono in tutto 55), possono essere viste dall’alto o immergendosi in esse e camminando virtualmente al loro interno, fermandosi davanti ai quadri. Nella sala che ospita La Nuda, di Licinio, è anche possibile affacciarsi alla finestra e ammirare una veduta di Firenze.