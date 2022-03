Questi due giovani, Avi e Marco entrambi studenti di Harvard, in soli 3 giorni hanno sviluppato e lanciato il sito web www.ukrainetakeshelter.com/ in 12 lingue dove gli ucraini fuggiti dalle zone di guerra possono trovare chi può ospitarli, stanze, appartamenti sia in piccole che in grandi città. Passa quest’informazione ad altri ucraini che vivono in Europa e non solo, ma inoltrala anche a chi potrebbe offrire loro accoglienza.

