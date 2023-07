Firenze – Erano circa le 11.30 stamane, lunedì 3 luglio, quando 5 appartenenti a Ultima Generazione si sono cosparsi di salsa di pomodoro davanti al Battistero di Firenze in piazza Duomo, senza arrecare danno ai monumenti, solo facendo colare la salsa in terra mettendosi a sedere. Nel frattempo è stato srotolato uno striscione con scritto “Non paghiamo il fossile”. I cinque sono stati poi portati negli uffici della polizia municipale. Intanto, dai tecnici dell’Opera del Duomo si fa sapere non è stato rilevato alcun danno. Non sarà presentata nessuna denuncia da parte dell’Opera del Duomo, dal momento che non ci sono stati danni. Il Battistero è rimasto sempre aperto.

La polizia municipale, intervenuta con tempestività, li ha identificati e ritenuto di sporgere denuncia per manifestazione non autorizzata (pena prevista l’arresto fino a 6 mesi e l’ammenda da 103 a 413 euro). La piazza è stata pulita da Alia.