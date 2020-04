Firenze – I circa 95mila ultrasessantacinquenni residenti a Firenze continueranno a ricevere a casa le mascherine chirurgiche. Lo ha deciso il Comune e il servizio scatterà non appena arriverà il nuovo contingente di protezioni chiesto dall’amministrazione alla Regione Toscana.

“Abbiamo deciso di proseguire la distribuzione porta a porta alle categorie più a rischio di essere contagiate dal coronavirus – ha spiegato la vicesindaca Cristina Giachi che ha anche la delega alla protezione civile – ho inviato una lettera alla Regione per chiedere l’invio di un ulteriore contingente di mascherine”.

“La protezione civile comunale – ha aggiunto – affiancherà con questa distribuzione quella organizzata dalla Regione ai punti fissi che quest’ultima installerà davanti alla grande distribuzione e alle farmacie”.

In queste ore, intanto, si sta per concludere anche la distribuzione ai residenti che, per svariati motivi, non le avevano ancora ricevute e a quanti sono domiciliati a Firenze ma non sono residenti anagrafici. Ad oggi circa 2500 di loro hanno compilato l’apposito form pubblicato mercoledì scorso sulla rete civica del Comune.