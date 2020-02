Firenze – Un bollino di qualità per una specialità culinaria tutta fiorentina, il lampredotto.

“Siamo convinti – hanno detto l’assessore alle attività produttive Federico Gianassi ed il consigliere speciale delegato alla valorizzazione della fiorentinità Mirco Rufilli – che sia necessario realizzare un “bollino di qualità” a tutti quegli esercenti che difendono la tradizione del panino al lampredotto. Occorre mantenere viva questa tradizione fiorentina così importante per la sua economia”.

In questo modo l’amministrazione comunale raccoglie la proposta lanciata da Confartigianato Imprese e di dice disponibile ad un confronto con venditori al dettaglio e produttori per realizzare un disciplinare di qualità per promuovere questo cibo di strada che è diventato, negli anni, parte stessa del modo di mangiare alla fiorentina. con un giro d’affari valutato sui 7,5 milioni di euro l’anno.