Firenze – Un’occasione per ascoltare la testimonianza di Edith Bruck. Si è svolto questo pomeriggio all’Università di Firenze il convegno “Per Edith Bruck. Testimone della Shoà e scrittrice”, che ha analizzato nella sua interezza l’opera della scrittrice ungherese, trasferitasi in Italia negli anni ‘50, ponendo l’accento su alcuni suoi lavori e, più in generale, sul profilo di una personalità che ha posto al centro della sua attività l’impegno civile e il dovere di ricordare.

All’incontro – coordinato dalla professoressa emerita di Ebraico Ida Zatelli e organizzato dal Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (Forlilpsi) dell’Ateneo fiorentino e dalla Fondazione il Fiore – hanno preso parte, fra gli altri, la rettrice Alessandra Petrucci, la direttrice del Forlilpsi Vanna Boffo, l’assessora regionale Alessandra Nardini, il consulente regionale per le politiche della Memoria Ugo Caffaz, il presidente della Comunità Ebraica Enrico Fink.

Nel corso dell’iniziativa, patrocinata dalla Regione Toscana, dalla Comunità Ebraica di Firenze e dall’Amicizia Ebraico-Cristiana di Firenze, la rettrice Petrucci ha consegnato a Bruck una medaglia appositamente realizzata per l’Ateneo dallo scultore Sauro Cavallini. Sopravvissuta alla deportazione nei campi di concentramento di Auschwitz, Dachau e Bergen-Belsen, Bruck ha trascorso gran parte della sua vita a raccontare la terribile esperienza con i suoi libri, portando la propria testimonianza presso università e scuole, per mantenere viva la memoria.

Foto: la rettrice Petrucci consegna la medaglia a Edith Bruck.