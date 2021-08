Roselle – Grande successo (con diverse chiamate del pubblico) di Come vi piace, la commedia di William Shakespeare con la regia di Giacomo Rosselli e Guido Targetti, presentata nell’ambito della XXXVI Estate Rosellana dalla compagnia Polis 2001, artisticamente diretta da Francesco Tarsi.

In una tradizione molto apprezzata dai frequentatori di questa parte di Maremma, lo Shakespeare d’estate ha richiamato un pubblico attento, interessato a scoprire le meraviglie drammaturgiche del Bardo, anche quelle meno rappresentate come “As you like it”. Gli intrecci e le sorprese di coppie di amanti, nobili e contadine, più o meno minacciate da un duca crudele e sospettoso, hanno trovato nell’anfiteatro romano di Roselle lo scenario ideale agreste e misterioso.

Rosselli e Targetti, che hanno interpretato rispettivamente i ruoli di Adamo e Orlando, hanno costruito i personaggi nell’adattamento di Francesco Tozzi utilizzando la loro grande esperienza teatrale per potenziare gli effetti comici dell’opera di Shakespeare.

Come vi piace andrà ancora in scena:

16 agosto – ore 21.00, Anfiteatro Romano di Roselle (GR)

7 agosto – ore 21.30, Castello di Monte Antico (Civitella Paganico, GR)

8 agosto – ore 21.30, Cassero Senese di Massa Marittima (GR)

Foto di Daniela Buccelli