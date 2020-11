Firenze – Oltre 1 milione di euro sul verde cittadino per un’azione massiva di manutenzione e forestazione urbana con la messa a dimora di 725 nuovi alberi e la riqualificazione delle alberature nei quartieri e lungo le strade cittadine. È il piano che ha avuto il via libera della giunta di Palazzo Vecchio nel corso dell’ultima seduta su proposta dell’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re. Un intervento da 1.130.000 euro per finanziare l’incremento e la riqualificazione del patrimonio arboreo delle aree verdi pubbliche e delle strade alberate, in modo da migliorare la fruibilità del verde urbano e massimizzare la valenza ambientale e funzionalità urbanistica della componente arborea. Lo stanziamento deliberato all’ultima giunta rientra in un più ampio programma di interventi che consentirà di destinare al verde cittadino oltre 6milioni di euro.

Nel dettaglio, il piano prevede un intervento da 500mila euro per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio arboreo nei cinque quartieri (100mila per ciascun quartiere) e un accordo quadro da 630mila euro per le alberate stradali: da inizio 2021 prenderanno il via gli interventi per la messa a dimora di 725 nuovi alberi e la rimozione di 460 ceppaie. I lavori riguarderanno strade, piazze, parcheggi e prevederanno l’impianto di nuove alberature, arbusti e siepi, la realizzazione di nuove aiuole spartitraffico, la riqualificazione di aiuole e parcheggi esistenti, la sostituzione di alberature a fine ciclo di vita, la realizzazione di impianti di irrigazione a servizio delle alberature e degli arbusti, oltre alle opere edili connesse. L’accordo quadro avrà la durata di due anni.