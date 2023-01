Firenze – Un mondo nuovo – Antifascismo, valori, socialità. Progettare insieme il prossimo futuro. Questo il tema di un incontro promosso dall’Anpi di Firenze con Rosy Bindi, Andrea Bigalli, Vannino Chiti, Tomaso Montanari, Gianfranco Pagliarulo e Albertina Soliani, coordinati da Vania Bagni (mercoledì 25 gennaio, dalle 17,30 al cinema Alfieri di Firenze).

“Antifascismo è una parola importante. Non astratta ma inserita nella realtà, non solo storica ma anche e soprattutto legata a una condizione pubblica e civica – spiega una nota della Cgil nell’annucniare l’incontro – È un termine che indica una certa idea di mondo, in contrapposizione a tutte quelle posizioni che invece ritengono che temi come la garanzia della libertà, la tutela delle minoranze, o del senso di giustizia sociale non siano dei valori condivisi e base di convivenza democratica”.

“Il senso di dirsi antifascisti oggi – prosegue la nota – sta nel riconoscere che il tempo può separarci sempre più da certi eventi della nostra storia, ma non dagli insegnamenti e dai valori che ne derivano. L’antifascismo fu e rimane una nuova dimensione dell’umanità e di mondo nuovo.

Per riprendere il suo posto nella società di cui ha scritto la Costituzione, l’antifascismo deve tornare a essere patrimonio italiano ed europeo da trasmettere e da agire nel quotidiano per contrastare il populismo e la diminuzione degli spazi di democrazia, di rappresentatività e di esercizio della sovranità popolare.

Foto: Rosy Bindi