Barberino di Mugello 22 marzo – Vicchio e Dicomano 23 marzo – Palazzuolo sul Senio 24 marzo e altre date fino a maggio inoltrato.

Un monte di libri. Al via gli incontri con gli autori in Mugello – Montagna Fiorentina

Progetto in collaborazione con le scuole secondarie di primo grado del territorio. A queste date se ne aggiungono altre fino a maggio inoltrato e il programma completo è visibile su OK!Mugello

A questi 23 incontri in presenza, si aggiungeranno anche 4 incontri on line. Francesco D’Adamo, per gli alunni di Rufina, mercoledì 13 aprile; Eloy Moreno (con “Invisibile”), venerdì 20 maggio, per le classi di Vicchio e infine Nicoletta Bortolotti (autrice del libro “Quelle in cielo non erano stelle”) che, giovedì 26 maggio, incontrerà gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Borgo San Lorenzo e a seguire quelli di Dicomano.

