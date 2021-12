Firenze – Crollano dell’86%, rispetto a prima della pandemia Covid, i viaggiatori statunitensi in Italia che rappresentano la componente straniera più importante tra i turisti provenienti da fuori dei confini comunitari, sia per numero che per capacità di spesa. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti sulla base dei dati Bankitalia relativi ai primi nove mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. La decisione del Centers for Disease and Prevention di sconsigliare agli americani i viaggi in Italia è destinata dunque – sottolinea la Coldiretti – ad avere pesanti ripercussioni sul flusso turistico di Natale.

Un 2021 senza americani significa per l’Italia – evidenzia la Coldiretti – la perdita di oltre 3,5 milioni di turisti con 4 miliardi di spesa in meno. Le mete più penalizzate sono le città d’arte che risentono notevolmente della loro mancanza ma – conclude la Coldiretti – gli americani prestano anche particolare attenzione alla qualità dell’alimentazione per la quale destinano una quota elevata della spesa durante la vacanza.