Pisa – Un operaio è morto stamani a Montacchiello di Pisa, incastrato in un macchinario di un’azienda di costruzioni stradali e materiali per l’edilizia. L’uomo aveva 48 anni, era di Pisa ed è rimasto incastrato nella macchina per macinare gli inerti. L’area è stata sequestrata e sull’episodio indaga la polizia insieme ai funzionari della medicina del lavoro dell’Asl Toscana nord ovest. I vigili del fuoco hanno cercato di liberare l’uomo, ma il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti.