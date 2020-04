Figline Incisa – Il cantante rock Sting ha inviato, dall’Inghilterra, alla Sindaca di Figline e Incisa Valdarno, Giulia Mugnai. Sting ha una tenuta a Figline e presto diventerà cittadino onorario del Comune.

Il commento della Sindaca Mugnai: “Ho ricevuto questo graditissimo messaggio da Sting in risposta ad una mia lettera in cui gli raccontavo la terribile esperienza del Coronavirus, che tutti stiamo cercando di affrontare con responsabilità e con la speranza che tutto finisca nel più breve tempo possibile.

Ringrazio lui e Trudie per la sensibilità e l’affetto che non mancano mai di dimostrare alla nostra comunità, com’è successo per la vicenda Bekaert e per tante altre occasioni in cui ci sono stati vicini.

Ascoltarlo fa sempre tanto piacere e, come dice anche lui, restiamo a casa per tenere al sicuro le nostre famiglie e i nostri amici”.