MONTE SAN SAVINO – Sabato 30 aprile, alle ore 11, in località Torena di Monte San Savino (AR) si svolgerà l’inaugurazione della fontana dedicata a Franco Romei, geometra prematuramente scomparso il 26 maggio 2021 all’età di 45 anni. La cerimonia sancirà l’apertura ufficiale dell’acquedotto che servirà le famiglie della località a est del territorio comunale savinese, per la cui realizzazione Romei ha svolto un ruolo fondamentale.

Parteciperanno il sindaco di Monte San Savino Margherita Scarpellini, l’assessore ai lavori pubblici e manutenzioni Alessio Maina, il presidente di Nuove Acque Paolo Nannini e altri rappresentanti dell’attuale giunta savinese e di quella precedente, a partire dall’ex vicesindaco Gianluca Gentile che nel 2017 sottoscrisse l’accordo con i residenti e Nuove Acque, che di fatto dette il via al progetto. Saranno presenti anche i familiari e i colleghi di Romei, assieme a tutte le famiglie che finalmente potranno usufruire di un servizio agognato ormai da tempo.

La storia dell’acquedotto di Torena è lunga e piena di ostacoli. Nel 2002 la nota pittrice Nadia Cascini, residente nella zona, cominciò a interessarsi all’argomento ma c’era da superare un grande intralcio, ovvero il passaggio dell’autostrada tra Monte San Savino e Torena. Nel 2004 l’artista conobbe il geometra savinese Franco Romei, che prese a cuore la questione. Passarono molti anni, finché nel 2015 nacque un comitato formato da quattro famiglie del luogo, che due anni dopo stipulò un accordo con il Comune di Monte San Savino e Nuove Acque per portare l’acquedotto a Torena, con il contributo economico di tutti.

Nel 2019, grazie al benestare di Autostrade per l’Italia, iniziò la progettazione e si aggiunsero altre famiglie al comitato. Nel frattempo il piano iniziale venne modificato, in previsione dell’arrivo dell’acqua di Montedoglio anche a Monte San Savino, annunciato per la fine del 2022, attraverso la conduttura proveniente da Badicorte. Nel maggio 2021, dopo quasi vent’anni di progetti e lungaggini burocratiche, la realizzazione dell’acquedotto di Torena prese il via ma Franco Romei, dopo mesi di battaglia contro un male incurabile, nello stesso mese venne a mancare.

Con i lavori ormai in dirittura di arrivo, il comitato ha chiesto al Comune di Monte San Savino di ricordare il geometra con un monumento e così è nata un’elegante fontana, che rappresenta l’acqua giunta a Torena grazie all’impegno di Romei.

Il progetto, curato dal tecnico comunale Fabrizio Sciabolini, prevede anche due sedute a fianco del manufatto, utili a tutti coloro che passeggeranno nella zona per sostare e ammirare lo straordinario panorama sulla Val di Chiana che si gode dal fontanello. Un apposito pannello solare permetterà infine di illuminare il sito anche di notte e valorizzare così un luogo simbolo della collaborazione proficua tra privati cittadini ed enti pubblici, che garantirà in futuro, a molte famiglie, un servizio indispensabile.