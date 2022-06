Firenze – In occasione dei 110 anni dalla nascita di Fosco Maraini, antropologo, fotografo, scrittore fiorentino, le associazioni Tessere, Sesto in Canto, Rifugio Gualdo e Antico Borgo di Querceto, organizzano una giornata, domenica 12 giugno al rifugio Gualdo di Monte Morello dalle 9 in poi, per ricordare la figura di Maraini.

Il programma prevede numerose iniziative, da una camminata con lettura di testi tratti dall’autobiografia di Fosco Maraini e cori di montagna, a una mostra di libri autografati e regalati dallo scrittore al Rifugio, all’esposizione di foto concesse dalla Fondazione Alinari e dal Gabinetto Viesseux e la presentazione di un video sulla popolazione Ainu a cura del Museo Antropologico introdotto da Gloria Roselli.

Dopo l’apposizione di una targa in memoria di Maraini e un pranzo di comunità, nel pomeriggio ci saranno gli interventi di Gianfranco Bracci, viaggiatore, scrittore e amico di Maraini e di Giancarlo Tellini, presidente del Cai Toscana che presenterà il progetto del Cai nella casa dell’antropologo a Molazzana.

Programma Fosco Maraini e “La montagna” (mostra di libri e fotografie).

Rifugio il Gualdo: il Lonfo di montagna

ore 09.00 raduno presso il Rifugio Gualdo a Monte Morello.

Camminata teatrale: letture tratte dall’autobiografia di Fosco Maraini “Morello, Abetone, altro ”… e cori di montagna, a cura del Coro Sesto in Canto diretto dal Maestro Edoardo Materassi:

Dal Rifugio Gualdo alla Fonte del Ciliegio con partenza alle ore 09,15 e rientro alle ore 11,00 con ritrovo nella Chiesetta del Rifugio.

Chiesetta del Rifugio Gualdo.

ore 11.00 il coro Sesto in Canto eseguirà il brano “Signore delle cime” di Bepi De Marzi;

ore 11.10 Inaugurazione Mostra: libri, foto e video di e su Fosco Maraini in collaborazione con Fondazione Alinari e Museo Antropologico di Firenze;

ore 11.20 M. Gloria Roselli Museo di Antropologia di Firenze: Maraini antropologo.

ore 12.00 Il Lonfo e la formica ammucchiarona: Fosco poeta metasemantico

ore 12.20 Apposizione della targa alla memoria di Fosco Maraini alla presenza dei familiari. Il coro Sesto in Canto accompagnerà il momento

ore 13.00 Pranzo di comunità.

ore 15.00 Il Coro Sesto in Canto introduce il programma pomeridiano con il brano “Stelutis alpinis”

ore 15.15 alcune “Divagazioni sul Camminare” da Gandhi agli esquimesi passando per le fiabe, introducono gli ospiti

ore 15.30 Gianfranco Bracci viaggiatore, scrittore, fotografo e co-autore insieme a Fosco Maraini del libro ”Toscana all’aria aperta ieri ed oggi” racconta “Fosco, ultimo genio del ‘900”, tra aneddoti e vita vissuta

ore 16.00 Giancarlo Tellini presidente del Cai Toscana presenta il progetto del Cai nella casa di Fosco Maraini a Molazzana.

ore 16.30 Saluti e invito agli eventi di settembre e di novembre.

Nelle sale adiacenti sarà possibile visionare per tutta la durata dell’evento e per la settimana successiva, l’esposizione di libri donati da Fosco Maraini a Fosco Masini del Gruppo Gualdo, la mostra delle immagini dell’Archivio Viesseux – Alinari, il cui uso ci è stato concesso gratuitamente dagli eredi e il video di Fosco Maraini sulla popolazione Ainu, concesso dal Museo Antropologico di Firenze