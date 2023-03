Prato – È in arrivo la terza graphic novel di Marco Wong dal titolo « Mei Lin. No alla violenza», dedicata a tutte le donne e in special modo a quelle che vivono sulla propria pelle l’umiliazione dell’offesa fisica e non solo. L’autore nato a Bologna da genitori cinesi è ingegnere, top manager, ha una grande passione per le moto ed è impegnato politicamente.

Siede, infatti, come consigliere comunale italo-cinese tra i banchi del centro sinistra del Comune di Prato. Se la prima graphic novel narrava, attraverso la sua protagonista Mei Lin campionessa di ping pong, la storia di una seconda generazione cinese di Prato appassionata di questo sport, unita alla costante ricerca da parte della protagonista di un equilibrio tra la sua passione sportiva, gli affetti familiari e primi amori, la seconda affrontava l’omosessualità che in Cina oggi non è ancora ben vista.

Adesso, in occasione della Festa Internazionale della Donna dell’8 marzo, Wong ha voluto omaggiare l’universo femminile violato con una storia in cui la sua eroina sportiva Mei Lin vuole aiutare una collega, Alice campionessa anch’essa di ping pong, a liberarsi dal suo compagno ossessivo e violento. Nel fumetto irrompono due donne del mondo reale e che «fumettizzate» da Wong danno una mano a Mei Lin a convincere Alice a denunciare i soprusi subiti.

Si tratta della cantante pratese Matilde Rosati che con un suo brano Wanda (premio Lunezia 2022 per la sezione Autori di testo), dedicato a una giovane ragazza uccisa dal suo ex, emoziona a tal punto Alice da farla riflettere sul pericolo che incombe su di lei e di una giornalista attivista dell’associazione nazionale Senza Veli sulla Lingua che si occupa di aiutare le donne vittime di violenza.

Tra personaggi veri e immaginari l’intento di Wong (foto) è quello di mandare un messaggio di speranza che vuol essere universale. Perchè per tutte le donne, indipendentemente dalla nazionalità e dal colore della pelle, uscire dalla violenza soprattutto quando essa è frutto di un amore malato è possibile, purché esse siano innanzitutto consapevoli della tossicità del rapporto e chiedano aiuto denunciando alle forze dell’ordine, agli enti e alle associazioni.

È interessante che l’attenzione al contrasto alla violenza sulle donne arrivi anche attraverso un romanzo a fumetti, il cui autore Marco Wong è uomo e di nazionalità italo-cinese. Assistiamo così ad una consapevolezza maschile trasversale su un fenomeno che pone sul banco degli imputati il maltrattante che nella quasi totalità dei casi è il compagno, il fidanzato, l’ex della vittima. Tutto questo conferma, laddove ce ne fosse bisogno, che l’unica strada per battere la violenza maschile è acquisire la consapevolezza anche culturale della parità tra uomini e donne. Ovvero marcare la differenza dall’uomo che reagisce con violenza. È questo il compito più urgente che gli uomini dovrebbero cominciare ad assumersi nella società di oggi perchè per combattere la violenza sulle donne «servono» proprio loro, gli uomini. Solo così in Italia le statistiche che registrano drammatici fatti di cronaca che coinvolgono le donne riusciranno ad avere quell’inversione di tendenza tanto auspicata.