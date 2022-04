Prato – In attesa di avere notizie certe sul macabro ritrovamento di resti umani nelle campagne del modenese, che potrebbero appartenere a Saman Abbas la giovane pachistana di Novellara misteriosamente scomparsa un anno fa, arriva la notizia che questa settimana in Aula si discuterà e voterà la proposta di legge che porta la prima firma dell’onorevole Stefania Ascari della Commissione Giustiza sul Pdl Saman per il rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.

Un disegno di legge che fu presentato nel luglio scorso dalle deputate del M5S, Stefania Ascari prima firmataria ed Elisa Tripodi, quest’ultima relatrice, con l’intento di consentire alle donne di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo ma immediato senza dover far necessariamente ritorno alla famiglia d’origine. La nuova legge che porterà il nome di Saman, in memoria della giovane ragazza pachistana dovrà essere approvata questa settimana alla Camera, e poi in Senato. E non è un caso che un positivo passaggio è avvenuto a marzo il mese in cui cade la giornata internazionale della donna.

“Una vittoria per tutte le donne”, così la presidente dell’associazione Aps Senza Veli sulla lingua, Ebla Ahmed che, per prima in Italia, denunciò a luglio il caso di Saman Abbas per la mancata applicazione dell’articolo18 bis del testo unico di immigrazione ( ex 558 bis c.p.) da parte degli operatori preposti alla sua accoglienza. Infatti se fosse stato applicato il suddetto articolo, la ragazza sarebbe oggi viva. E ha aggiunto: “Sui matrimoni forzati abbiamo fatto due importanti convegni lo scorso anno: a Prato a novembre e a Roma a dicembre nella sede del Parlamento Europeo,ed in entrambi l’onorevole Ascari ha illustrato le motivazioni sulla giustezza della sua proposta che noi come associazione abbiamo appoggiato fin dal suo nascere”. “Stiamo gestendo con i nostri operatori non senza difficoltà dei casi di matrimonio forzato – ha detto ancora – . Seguire queste donne e supportarle con mediatrici culturali, non è mai semplice,perchè sono convinte di offendere con il loro “no” la famiglia”.

Dal canto suo Ascari nell’intento di aiutare tutte quelle donne straniere che sono costrette a subire la pressione della famiglia accettando violenze, abusi ed in molti casi a lasciare gli studi perché obbligate a matrimoni combinati ha detto: “La cultura dei matrimoni forzati fa parte di tradizioni arcaiche che non ci appartengono e che un Paese civile non può supportare. Le vittime sono quasi sempre ragazze giovani, nate in famiglie connotate da una forte cultura patriarcale, che si vedono negato il diritto a costruire il proprio futuro.

Sono ragazze che hanno timore di denunciare quanto loro accaduto per mancanza di consapevolezza o per paura di ritorsioni. Saman Abbas era una di loro, aveva denunciato ed era stata accolta in una casa rifugio, ma, a causa di una lacuna normativa del nostro ordinamento non ha potuto ottenere il permesso di soggiorno.

Senza i documenti necessari è stata costretta a tornare a casa per recuperarli esponendosi al pericolo: l’epilogo è noto a tutti. Non avere i documenti è un doppio colpo per queste donne: da una parte si sentono abbandonate dallo Stato in cui vivono e dall’altra hanno il timore di essere rimandate nel loro Paese, ritrovandosi così sottomesse e senza via di fuga. Questa proposta di legge vuole colmare una lacuna normativa, perché non si può tollerare che ciò che è accaduto a Saman si ripeta nuovamente.

Lo dobbiamo a lei e a tutte le donne che lottano per i propri diritti. Una legge che porta il nome di Saman affinchè la la vittima che denuncia riceva immediatamente un permesso di soggiorno per svincolarsi dalla famiglia di origine”.

E ha poi concluso, – Lo Stato deve garantire sicurezza a tutte coloro che lottano per la propria libertà. Perché non vi siano altre Saman da piangere. Mi auguro che in Aula quel giorno ci sia massima coesione, perché le norme di civiltà non hanno colore politico.”

In foto: Ebla Ahmed e Saman Abbas