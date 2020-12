Figline Valdarno – Tre cadaveri sono stati rinvenuti in un’abitazione a Figline Valdarno, in provincia di Firenze. Si tratterebbe di una madre, 77 anni, con i figli, di 51 e 46. La macabra scoperta è stata effettutata stamattina intorno alle 11, dopo che i vicini, allertati dal forte odore, avevano richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta dell’abitazione. Sul posto sono intrvenuti i carabinieri. Ad ora, non ci sono segni evidenti di violenza sulle salme, che tuttavia versano in stato di decomposizione. Le cause del decesso sono oggetto di indagine. La casa si trova in una delle strade principali di Figline.