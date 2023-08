Isola d’Elba – In questi ultimi anni, per vari motivi, tante librerie sono state chiuse. Perciò è molto bello scoprire che, invece, a Marciana Marina, apre “Libri in Piazza”, una bellissima libreria, in via Mentana 2, proprio nel cuore del piccolo Paese. Un luogo suggestivo che ricorda il mare con i colori azzurro e verde e che accoglie gli amanti dei libri di tutte le età e offre un’ampia selezione di opere letterarie, dalla narrativa classica alle ultime novità.

“La lettura è un bellissimo viaggio che ci porta in luoghi lontani, ci fa vivere avventure straordinarie e ci arricchisce di esperienze uniche”- commenta Brenda Lazzeretti, responsabile della libreria.

Molte le attività culturali, tra cui presentazioni di libri, letture pubbliche.

Ci saranno anche incontri con gli autori già previsti nel calendario della Pro Loco di Marciana Marina.